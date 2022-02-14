Дима Билан рассказал о странном побочном явлении омикрона

Пришел второй отрицательный тест по крови!!! Я здоров.
Российский певец Дима Билан рассказал, что после перенесенного коронавируса у него наблюдается рассеянность. О странном побочном явлении омикрон-штамма артист сообщил на своей странице в Instagram.
По его словам, еще одним необычным симптомом является относительно невысокая температура, которая на протяжении всей его болезни держалась на уровне 36,9-37 градусов.
"Пришел второй отрицательный тест по крови!!! Я здоров. (...) Голос в порядке. Даже лучше! Слабость, но контролируемая! После обеда нервы немного сдают, но, как сказала [телеведущая и актриса Лариса] Гузеева: "Я не виноват!" - написал певец.
Поп-исполнитель также заявлял, что переболел коронавирусом и не планирует отменять концерты.
Источник: kaktus.media
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