МВД – Светлая и добрая память об Молдомусе Ташболотовиче навсегда сохранится в наших сердцах

За период службы в органах внутренних дел показал себя компетентным и инициативным руководителем, хорошо знающим систему правоохранительных органов.
Министерство внутренних дел с прискорбием извещает о смерти экс-министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева.
«Трагическая смерть лишила наши ряды достойного офицера, отдавшего свою жизнь службе органам внутренних дел, добросовестно выполнявшего свой долг», – пишет пресс-служба ведомства.
По ее данным, Молдомуса Ташболотович Конгантиев родился 31-марта 1958 года в в городе Майлы Суу Жалал Абадской области. Окончил юридический факультет Кыргызского государственного университета по специальности — правоведение. Кандидат юридических наук. Имеет звание генерал-лейтенант милиции.
Службу в милиции он начал с должности младшего начальствующего состава. В органах внутренних дел он с 1979 года, начинал службу в качестве работал милиционера отдела охраны, далее он работал дежурным, участковым инспектором, оперуполномоченным уполномоченным ОБХСС. С 1993 года работал заместителем начальника ОВД города Джалал-Абад, с 1995 года — начальником отдела уголовного розыска УВД Джалал-Абадской области, позже занимал различные руководящие должности.
Министром внутренних дел стал в январе 2008 года.
«За период службы в органах внутренних дел показал себя компетентным и инициативным руководителем, хорошо знающим систему правоохранительных органов. Во многом благодаря его усилиям осуществлен комплекс практических мер по коренному улучшению материально-технической базы системы МВД. Отличался высокой ответственностью, является примером и образцом безупречной службы для молодых сотрудников», – говорится в сообщении.
МВД отмечает, что он внес значительный личный вклад в дело совершенствования работы милиции, борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности. За разные труды удостаивался различных государственных и ведомственных наград. Дослужился до звания генерал-лейтенанта милиции, но на его долю выпали тяжелые испытания.
«Руководство, члены коллегии, Совета ветеранов и Клуба генералов, а также личный состав министерства внутренних дел глубоко скорбят по поводу безвременной кончины генерал-лейтенант милиции в отставке Конгантиева Молдомуса Ташболотовича и выражают искренние соболезнования родным и близким. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Светлая и добрая память об Молдомуса Ташболотовича навсегда сохранится в наших сердцах», – пишет пресс-служба Министерства внутренних дел.
Источник: reporter.kg
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