Курманбек Бакиев: Молдомуса Ташболотович навсегда останется в памяти народа

Пусть твоя душа упокоится в раю. Хочется многое что сказать…

Бывший президент КР Курманбек Бакиев выразил соболезнования родным и близким экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева, который вчера, 12 февраля 2022 года, скоропостижно скончался.

"Молдомуса Ташболотович!

Пусть твоя душа упокоится в раю. Хочется многое что сказать…

Он всей душой отдавался своей профессии и в трудные времена никогда не терял мужества и не отказывался от своих принципов.

Работал только заботами о своём народе. При этом его никогда не пугали какие-либо трудности.

Они всегда принимал быстрые, но точные решения словно всевышний с рождения наделил его генеральским характером.

То ли от зависти, то ли от страха его противников, но мы не смогли в полной мере использовать его высокий потенциал и интеллект.

Молдомуса Ташболотович навсегда останется в памяти народа настоящим генералом. Прощай мой младший брат! Мы работали плечом к плечу и вместе пережили все хорошее и плохое.

Как лебеди не могут жить без своих половинок, так и ты возможно не смог жить без своей супруги! Пусть душа твоя упокоится, а годы, которые ты не дожил, достанутся детям. Пусть все твои несбывшиеся мечты и цели смогут осуществить твои дети. Прощай мой генерал!!!", - написал бывший глава государства.



Источник: vb.kg