На границе с Таджикистаном вновь было скопление людей. Сейчас ситуация стабильная

По состоянию на 17:00 11 февраля обстановка на кыргызско-таджикском участке Государственной границы характеризуется как стабильная.

Сегодня, 11 февраля, было временно приостановлено проведение работ на кыргызско-таджикском участке Государственной границы. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

«В местности Максат Лейлекского района Баткенской области кыргызская сторона начала проводить хозяйственные работы. В ходе работ вблизи села Максат собрались 15-20 граждан Республики Таджикистан, потребовавшие прекратить хоздеятельность. Более того, граждане Таджикистана сами начали работу по подготовке к заливке фундамента забора на неописанном участке границы», — говорится в сообщении Погранслужбы.

В целях недопущения эскалации конфликта начальники областных управлений пограничных ведомств двух стран провели телефонные переговоры, на которых согласовали вопрос проведения встречи пограничных представителей. Пограничные представители Кыргызстана по Лейлекскому участку и Таджикистана по Ганчинскому участку по согласованию с местными органами власти сторон договорились о прекращении всех работ на данном участке границы. Люди разошлись.

По состоянию на 17:00 11 февраля обстановка на кыргызско-таджикском участке Государственной границы характеризуется как стабильная.

Источник: reporter.kg