Мамат Айбалаев: «Надо побеседовать с населением, которое сталкивается с трудностями, живя на границе, в селе, принимать решения с их участием»

Только по итогам этих бесед, совместных размышлений надо принимать решения.
Надо побеседовать с населением, которое сталкивается с трудностями, живя на границе, в селе, принимать решения с их участием», — сказал информационному агентству NazarNews первый губернатор Баткенской области Мамат Айбалаев.
— Господин Мамат, что надо сделать, чтобы остановить конфликты на границе, приступить к согласованию границ?
— Что надо сделать? Нужно переговорить с народом. С людьми, которые живут на границе, в селах, испытывая трудности. Не надо их приглашать для ведения беседы в Баткен или в Бишкек, надо ехать в их село, выслушать, что они скажут. Только по итогам этих бесед, совместных размышлений надо принимать решения.
Источник: Nazar News.kg
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