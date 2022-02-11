(Видео) Избитый в Казахстане кыргызстанец более полугода не сможет встать на ноги. Ему нужна помощь

Обстановка в Аламаты 8 января уже была спокойной. Беспорядков не было.

Чолпонбеку Сыдыкову, избитому в Казахстане во время январских событий, сломали обе ноги и десять ребер. Вследствие черепно-мозговой травмы, у мужчины временная амнезия и он стал плохо слышать. Его прооперировали. Теперь более шести месяцев Чолпонбеку нельзя вставать на ноги.

Reporter.kg навестил Чолпонбека Сыдыкова в БНИЦТО.

Днем за мужчиной ухаживает тетя. По ночам по очереди дежурят сестра и брат.

Одновременно с нами в больницу пришел брат Чолпонбека. Отпросился с работы, чтобы сводить его в уборную и помыть. На руках унес в комнату гигиены.

В это время тетя Чолпонбека Гульнара Супуева рассказала, что у него нет семьи. Последние годы он проживал в Казахстане. Работал там в мебельном цехе. В Кыргызстан приезжал редко. О том, что с ним произошло родные узнали из СМИ.

Как рассказал сам Чолпонбек, в тот день восмого января у него заканчивался срок временной регистрации и ему было необходимо покинуть Казахстан. Каждые 90 дней он должен выезжать из страны. Обстановка в Аламаты 8 января уже была спокойной. Беспорядков не было. Люди уже могли свободно передвигаться по городу.

Чолпонбек доехал до автовокзала и сел в такси. В одной машине с ним поехали два студента и один гражданин Кыргызстана.

По дороге к границе с Кыргызстаном их остановили на блокпосту. Граждан Казахстана после проверки документов сразу же отпустили. А увидев кыргызские паспорта Чолпонбека и еще одного гражданина Кыргызстана, военный, проверяющий паспорта, сообщил кому-то по рации, что они задержали кыргызов. За ними приехали две патрульные машины и увезли в Алатауский РОВД, сказав, что для проверки документов.

Привезли в РОВД. Отобрали телефон и начали бить.

«В коридоре было много людей. Нас двоих кыргызстанцев завели в отдельную комнату. Поставили лицом к стене и били. Когда мы палдали, то они поднимали за волосы, и били дальше» – вспоминает Чолпонбек.

По его словам били руками, ногами.

«Требовали показать телефоны. Если у кого-нибудь был новый телефон, они говорили, что он украденный. У одного парня была новая обувь, его тоже обвинили в мародерстве. Сказали, что он украл обувь», – продолжает он.

При этом, по словам Чолпонбека, они не требовали подписать что-либо, признаться в преступлении. Просто били.

Наверное многие бы захотели подписать что угодно, только чтобы прекратили бить. Но людям в форме, кажется, доставляло особое удовольствие издеваться над людьми, калечить их. Никаких сделок они не предлагали.

«Нас повели в другую комнату. Там тоже били людей. Ребята сидели на коленях с опущенными головами. Нас тоже посадили и били. Там – в другой комнате, били уже дубинкой. Когда ударили дубиной несколько раз по шее, по моему телу как будто электричество прошло. Меня всего передернуло. Упал. Подняли за волосы и продолжили бить», – рассказывает он в подробностях.

Все это, по словам Чолпонбека, продолжалось с двух часов дня до девяти вечера. В девять вечера взяли отпечатки пальцев и посадили в камеру. Два кыргызстанца старались держаться вместе. Не отходить друг от друга. В камеру к ним позднее привели одного узбекистанца лет пятидесяти и трех молодых парней казахов. Все были сильно избиты.

Даже ночью не дали спокойно поспать. Подзывали по одному и через решетку били то по лицу, то в грудь. А утром их продолжили избивать, перетянув руки скотчем и надев на голову их кофты. Также с кофтами на головах повезлти куда-то на машинах.

«Привезли в какое-то здание. Мы поднимались по ступенькам. В то же варемя нас били, пинали по головам. Мы падали, вставали и снова шли вврех. Было темно. Через кофту был виден только свет где-то на верху. Окно кажется. Не знаю на какой этаж мы поднялись. Там нас снова посадили на колени и били, пинали, применяли дубинки, электрошокеры. Нас жестоко избивали. Все кричали. Мои руки были связаны. Я лег у стены, ноги согнул в коленях, чтобы защищаться. В это время один топтал мою голову, другой бил по коленям изо всех сил пока не устал. Когда он остановился, я опустил ноги, но тут подошел второй и начал бить по коленям дубинкой. В одно время послышался хруст и мои ноги повисли. «Я ему ноги сломал», — сказал он», – рассказывает Чолпонбек.

Когда он начал кричать от боли, ему вызвали скорую.

В больнице ему без обезболивания вправили ноги. Одну ногу вправить не получилось, потому что был осколочный перелом. Кость сломалась, вылезла из кожи и даже джинс.

Оперировали Чолпонбека уже в Кыргызстане. Одного осколка кости врачи не нашли. На его место вставили пластину.

По словам тети, все операции Чолпонбеку сделали бесплатно. Сооплату тоже платить не придется. Большую часть лекарств больница предоставляет бесплатно. Приходится покупать только те препараты, которых у больницы нет.

Но скоро его выпишут. Нужно снять для него квартиру в Бишкеке, чтобы легче было привозить на осмотр в больницу. Своего жилья у Чолпонбека нет.

Активисты открыли счет на имя брата Чолпонбека и объявили сбор средств. Потому что состоятельных родственников, которые могут обеспечивать Чолпонбека более полугода, пока он не сможет встать на ноги, нет. У его родных свои семьи.

Деньги понадобятся и на аренду жилья в Бишкеке, на питание, лекарства и восстановление документов. Ему предстоит долгий курс реабилитации, чтобы он смог ходить и полноценно работать!

Любая посильная поддержка и информационная огласка неравнодушных людей, помогут ему встать на ноги, работать и вести полноценную жизнь!

Реквизиты для помощи:

Элсом: 700508284 Сыдыков К.

Банк KCIB: VISA -4446 7910 7128 5983

БИК-128016

Р/с- 1280166054840733

Прямой телефон и WhatsApp Чолпонбека +996555999517

Источник: reporter.kg