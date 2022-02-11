Кыргызстан может получить от ЕФСР $40 млн на развитие цифровых услуг

Встреча состоялась 8 февраля в рамках рабочего визита министра в Москву.

Проектный блок Евразийского фонда стабилизации и развития в ближайшее время готов рассмотреть вопрос финансирования развития цифровых услуг в КР на $40 млн. Об этом сообщил исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков в ходе переговоров с министром цифрового развития Кыргызстана Талантбеком Имановым.

Встреча состоялась 8 февраля в рамках рабочего визита министра в Москву.

«Сотрудничество с ЕФСР является важным элементом развития отношений как с одним из главных стратегических партнеров Кыргызской Республики. Развитие национальной и региональной интегрированной цифровой инфраструктуры на сегодня — приоритетная задача государства, и все усилия будут направлены на качественное повышение развития цифровых услуг для населения КР», — сказал Талантбек Иманов.

Источник: reporter.kg