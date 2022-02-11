Сонунбубу Кадырова: Появилась группа людей, которая обсуждает даже одежду президента

Бишкек, "Саясат. kg". Очень хорошо, что он направился в Китай.

— Госпожа Сонунбубу, почему президента критикуют – и за нанятый самолет по пути на Олимпиаду и за одежду, которую он носит?

— Президент принял правильное решение, отправившись на зимнюю Олимпиаду в Китай. Меня беспокоит то, что появилась группа людей, которая обсуждает одежду президента, куда он отправился и во сколько это обошлось. Я считаю их врагами государства. Потому что до этого никому не было дела, что делает президент, куда отправляется и сколько на это потратил. Да и сейчас никому не интересно. Разве что смутьяны хотят раздуть из этого большую сенсацию, считают, что правильно поступают. И это огорчает. Президент выезжает за границу, налаживает международные отношения, но они ищут, к чему бы придраться и нашли этот самолет. А что надо было делать президенту? Сидеть и ни с кем не налаживать отношения?

— Еще критикуют за то, что он отправился в страну, где якобы учинили геноцид мусульман.

— Очень хорошо, что он направился в Китай. Ни одна страна официально не заявила о геноциде, не объявила протест. Если не могут сказать в лицо, то болтают за спиной, это низко. Мне понравилась позиция президента. Он прямо говорит о проблемах, не боится, сразу переходит к делу. Я давно это заметила. Когда-то он говорил: «Не будет сеять пшеницу тот, кто боится саранчи».

— Можно ли надеяться на то, что железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан будет построена, президенты перейдут от слов к делу, дорога принесет пользу Кыргызстана, поднимет экономику?

— Для начала нужно позитивно принять новость о том, что строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан все-таки начнется. У нас появилась дурная привычка – делать негативные прогнозы задолго до начала реализации какого-то проекта. Президент убежден, что строительство этой дороги принесет пользу Кыргызстану, поэтому он берет на себя ответственность и положил начало. Не надо поднимать шумиху, пора поддерживать, оказывать помощь.

— Можно ли назвать плодотворной поездку президента в Китай?

— Президент сейчас не в том положении, чтобы впустую ехать в такую даль. Нам говорить легко, а вот президенту принимать решения очень тяжело. Он днями и ночами раздумывает над своими решениями и будет несправедливо оголтело называть их неправильными. Хотелось бы, чтобы все достигнутые меморандумы воплотились в жизнь. Желаю много сил нашему президенту.