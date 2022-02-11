Турсунбай Бакир уулу: То, что Текебаев стал послом, является политическим назначением

Бишкек, "Саясат. kg". Экс-депутат Турсунбай Бакир уулу высказался по поводу назначения Омурбека Текебаева послом Кыргызстана в Германии.

«Одни положительно, другие негативно воспринимают назначение Омурбека Текебаева на должность посла в Германии. Поэтому, будучи дипломатом, я хочу дать разъяснения.

На дипломатическую должность президент назначает двумя путями: 1) Из профессиональных дипломатов. 2) Из политических деятелей.

Но бывают назначения и по иным причинам. Например, А. Акаев назначал послами акынов, кинорежиссеров, писателей, губернаторов или провинившихся чиновников. К. Бакиев сделал послом многих журналистов. А. Атамбаев и С. Жээнбеков назначали на должность посла представителей НПО и политиков.

С. Жапаров тоже продолжает традицию назначать послом политиков. Например, руководителя своего аппарата Б. Аманбаева сделал послом в США, экс-премьер-министра У. Марипова отправил в Саудовскую Аравию. Соответствующее политическое назначение со стороны президента было применено в отношении О. Текебаева. Тут не был нарушен закон», — сказал Турсунбай Бакир уулу.