В трех школах Бишкека введен пилотный проект сменной обуви

«Данная инициатива поддержана родителями и на сегодняшний день замечания и жалобы со стороны родителей отсутствуют»
В школах Бишкека началась реализация проекта по введению сменной обуви внутри школы, а также навыкам обращения с мусором в школах и детских садах в пилотном режиме. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
По ее данным, это делается для обеспечения чистоты внутри помещений и прививания необходимых навыков детям по обращению с мусором.
Пилотный проект внедрен в трех школах: №21 Свердловского района, №81 Первомайского района и №84 Ленинского района.
Управлением образования мэрии города Бишкек приобретены секционные шкафы для обуви. Администрацией образовательных организаций проведена информационно-разъяснительная работа с родителями и учащимися школ о необходимости использования сменной обуви.
«Данная инициатива поддержана родителями и на сегодняшний день замечания и жалобы со стороны родителей отсутствуют», — отметили в мэрии.
Источник: bulak.kg
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