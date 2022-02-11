В трех школах Бишкека введен пилотный проект сменной обуви

«Данная инициатива поддержана родителями и на сегодняшний день замечания и жалобы со стороны родителей отсутствуют»

В школах Бишкека началась реализация проекта по введению сменной обуви внутри школы, а также навыкам обращения с мусором в школах и детских садах в пилотном режиме. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, это делается для обеспечения чистоты внутри помещений и прививания необходимых навыков детям по обращению с мусором.

Пилотный проект внедрен в трех школах: №21 Свердловского района, №81 Первомайского района и №84 Ленинского района.

Управлением образования мэрии города Бишкек приобретены секционные шкафы для обуви. Администрацией образовательных организаций проведена информационно-разъяснительная работа с родителями и учащимися школ о необходимости использования сменной обуви.

«Данная инициатива поддержана родителями и на сегодняшний день замечания и жалобы со стороны родителей отсутствуют», — отметили в мэрии.

Источник: bulak.kg