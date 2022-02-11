Мирлана Ураимова водворили в СИЗО на два месяца

Адвокаты Ураимова намерены в ближайшее время подать апелляцию.
Члена партии «Бутун Кыргызстан» Мирлана Ураимова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Такое решение накануне принял Первомайский райсуд Бишкека.
Адвокаты Ураимова намерены в ближайшее время подать апелляцию.
Его адвокаты заявили, что в течение пяти дней намерены подать апелляцию.
Напомним, Мирлана Ураимова задержали 8 февраля сотрудники ГКНБ. В его доме также провели обыск.
По информации госкомитета, Ураимов подозревается в призывах к насильственному захвату власти.
Источник: bulak.kg
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