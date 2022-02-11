Жан Воинов соберет в Бишкеке лучших танцоров СНГ для отбора на мировой турнир

Это большой шаг в развитии танцевальной культуры нашей страны.
Кыргызстанский танцор Жан Воинов подписал эксклюзивный контракт о проведении в Бишкеке отборочного тура чемпионата мира по современным танцам. Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.
Как сообщается, Кыргызстан определит сильнейших танцоров стран СНГ, которые затем будут приглашены на мировой турнир по танцам в Париже.
"Это большой шаг в развитии танцевальной культуры нашей страны. Кыргызстан, наравне с США, Канадой и Германией, станет местом сбора сильнейших танцоров мира, которые поборются за право участвовать в мировом чемпионате в Париже. Я очень рад этой новости. Уверен, данное событие также положительно отразится на туристическом имидже Кыргызстана и позволит в будущем проводить более масштабные мероприятия мирового уровня", - отмечает Воинов.
По его словам, отборочные туры мирового чемпионата по танцам пройдут уже этим летом в Бишкеке в студии Let's Dance New Era, куда съедутся сильнейшие танцоры России, Казахстана и всего СНГ.
Источник: kaktus.media
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