Жан Воинов соберет в Бишкеке лучших танцоров СНГ для отбора на мировой турнир

Это большой шаг в развитии танцевальной культуры нашей страны.

Кыргызстанский танцор Жан Воинов подписал эксклюзивный контракт о проведении в Бишкеке отборочного тура чемпионата мира по современным танцам. Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

Как сообщается, Кыргызстан определит сильнейших танцоров стран СНГ, которые затем будут приглашены на мировой турнир по танцам в Париже.

"Это большой шаг в развитии танцевальной культуры нашей страны. Кыргызстан, наравне с США, Канадой и Германией, станет местом сбора сильнейших танцоров мира, которые поборются за право участвовать в мировом чемпионате в Париже. Я очень рад этой новости. Уверен, данное событие также положительно отразится на туристическом имидже Кыргызстана и позволит в будущем проводить более масштабные мероприятия мирового уровня", - отмечает Воинов.

По его словам, отборочные туры мирового чемпионата по танцам пройдут уже этим летом в Бишкеке в студии Let's Dance New Era, куда съедутся сильнейшие танцоры России, Казахстана и всего СНГ.

Источник: kaktus.media