Суд признал Тайырбека Сарпашева виновным в коррупции

Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор бывшему первому вице-премьер-министру Тайырбеку Сарпашеву.
Бывшего первого вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева признали виновным в коррупции. Суд назначил ему наказание в виде штрафа. Эту информацию vb.kg подтвердили собственные источники.
Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор бывшему первому вице-премьер-министру Тайырбеку Сарпашеву. Чиновник, проходящий по делу "Кумтора" и находящийся под подпиской о невыезде, признан виновным в коррупции и должен выплатить государству штраф в размере 260 тысяч сомов.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!