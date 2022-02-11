Суд признал Тайырбека Сарпашева виновным в коррупции

Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор бывшему первому вице-премьер-министру Тайырбеку Сарпашеву.

Бывшего первого вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева признали виновным в коррупции. Суд назначил ему наказание в виде штрафа. Эту информацию vb.kg подтвердили собственные источники.

Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор бывшему первому вице-премьер-министру Тайырбеку Сарпашеву. Чиновник, проходящий по делу "Кумтора" и находящийся под подпиской о невыезде, признан виновным в коррупции и должен выплатить государству штраф в размере 260 тысяч сомов.

Источник: vb.kg