МВД: Граждане КР не совершали разбойного нападения и убийства в магазине РФ

Напомним ранее российское издание сообщало что ограбление совершили выходцы из Таджикистана и Кыргызстана.

Относительно совершения разбойного нападения в Подмосковье на магазин "Пятёрочка" якобы гражданами Кыргызской Республики и убийства продавщицы, Министерство внутренних дел сообщает о непричастности граждан Кыргызстана к данному преступлению.

Согласно данным следственного отдела по городу Истре главного следственного управления СК России по Московской области,среди подозреваемых и задержанных лиц нет граждан Кыргызской Республики. Министерство внутренних дел КР просит представителей средств массовой информации и пользователей социальных сетей не распространять недостоверную информацию.

Напомним ранее российское издание сообщало что ограбление совершили выходцы из Таджикистана и Кыргызстана.

Источник: vb.kg