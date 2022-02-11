МВД: Граждане КР не совершали разбойного нападения и убийства в магазине РФ

Напомним ранее российское издание сообщало что ограбление совершили выходцы из Таджикистана и Кыргызстана.
Относительно совершения разбойного нападения в Подмосковье на магазин "Пятёрочка" якобы гражданами Кыргызской Республики и убийства продавщицы, Министерство внутренних дел сообщает о непричастности граждан Кыргызстана к данному преступлению.
Согласно данным следственного отдела по городу Истре главного следственного управления СК России по Московской области,среди подозреваемых и задержанных лиц нет граждан Кыргызской Республики. Министерство внутренних дел КР просит представителей средств массовой информации и пользователей социальных сетей не распространять недостоверную информацию.
Напомним ранее российское издание сообщало что ограбление совершили выходцы из Таджикистана и Кыргызстана.
Источник: vb.kg
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