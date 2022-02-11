Депутат Надира Нарматова предложила наделить неправительственные организации статусом «иностранный агент»

Дайте протокольное поручение о пересмотре законопроекта, который в V созыве был рассмотрен в комитете, во втором чтении.

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Журт Кыргызстан» Надира Нарматова предложила наделить неправительственные организации Кыргызстана статусом «иностранный агент».

10 февраля на заседании парламента депутат отметила, что законопроект по упомянутому вопросу был инициирован еще в V созыве и предложила пересмотреть.

«Дайте протокольное поручение о пересмотре законопроекта, который в V созыве был рассмотрен в комитете, во втором чтении. Из тех депутатов я снова пришла в парламент. Кто хочет – присоединяйтесь», - сказала Нарматова.

В июле 2021 года Садыр Жапаров подписал законопроекты «О некоммерческих организациях», «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)». В них содержится норма, обязующая неправительственные организации ежегодно представлять информацию Министерству юстиции об источниках финансирования, имуществе, количестве сотрудников и их заработной плате.

Источник: Abal.kg