В Кыргызстане смягчают карантинные ограничения. Кабмин дал ряд поручений

Замглавы кабмина Эдиль Байсалов провел заседание Штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным пресс-службы кабмина, в ходе заседания была озвучена информация о текущей эпидситуации в республике и темпах вакцинации граждан против коронавирусной инфекции.

Замглавы кабмина отметил ускорение темпов вакцинации по республике, в частности, в Ошской и Таласской областях.

По итогам обсуждений Министерству здравоохранения поручено с 11 февраля 2022 года в установленном порядке внести в действующие алгоритмы и инструкции необходимые изменения и дополнения, предусматривающие отмену изоляции лиц, контактировавших с больными COVID-19, а также отмену обязательного требования наличия ПЦР-теста или сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции у граждан, прибывающих на территорию КР. Таким образом, при въезде в республику необходимо будет предъявить справку о ПЦР-тесте или же сертификат о вакцинации.

«В ближайшие месяцы мы продолжим активную кампанию по вакцинации населения. Нам надо сохранять бдительность и оставаться готовыми к возможному ухудшению ситуации или же появлению новых штаммов. Наша страна не будет тянуть с пересмотром ранее введенных карантинных мер. Мы заинтересованы в скорейшем снятии коронавирусных ограничений в регионе и во всем мире», — заявил Эдиль Байсалов.

Источник: Булак