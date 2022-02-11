В Нидерландах обнаружили новый штамм ВИЧ

ВИЧ проникает в иммунные клетки человека, используя белки, которыми покрыта его оболочка.

Медики выяснили, что в Нидерландах начал распространяться новый опасный штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), получивший имя VB. Он значительно превосходит в опасности и заразности все существующие разновидности ВИЧ, сообщает ТАСС со ссылкой на научный журнал Science.

"Наше открытие подчеркивает необходимость соблюдения рекомендаций ВОЗ по проведению регулярного тестирования на ВИЧ среди уязвимых категорий населения. Это не только позволит спасти большое число жизней носителей вируса иммунодефицита, но и позволит предотвратить передачу новых вариаций этого патогена", - рассказал один из авторов исследования, профессор Оксфордского университета Кристоф Фрейзер.

По статистике ВОЗ, число носителей вируса иммунодефицита на Земле составляет около 37,7 млн человек, больше 67% из которых проживает в различных государствах Африки. Число больных постоянно растет, что особенно характерно для самых бедных государств юга Африки, значительная доля населения которых является носителями ВИЧ.

ВИЧ проникает в иммунные клетки человека, используя белки, которыми покрыта его оболочка. Структура этих молекул, а также связанных с ними нитей сахаров быстро меняется по мере размножения вируса, что вынуждает иммунитет участвовать в своеобразной "гонке вооружений", постоянно вырабатывая новые наборы антител. Этот процесс приводит к формированию новых вариаций ВИЧ, невидимых для иммунитета.

Как отмечают Фрейзер и его коллеги, ученые достаточно давно опасаются того, что этот процесс может привести к появлению новых штаммов ВИЧ, заметно превосходящих его оригинальные версии в смертоносности и заразности. Европейские биологи открыли первый пример появления подобной вариации вируса иммунодефицита во время изучения образцов крови участников международного проекта BEEHIVE.

Семнадцать пациентов были носителями одного и того же варианта вируса иммунодефицита, который заметно отличался по набору мутаций и поведению от других разновидностей ВИЧ. Это проявлялось в том, что концентрация вирусных частиц в организме носителей новой формы ВИЧ, получившей имя VB, была в пять раз выше нормы, а иммунитет больных при этом истощался вдвое быстрее обычного.

Фактически все носители этой вариации вируса, 15 из 17 участников исследования, жили на территории Нидерландов. Детальное изучение геномов разных образцов этой формы вируса показало, что этот вариант ВИЧ начал распространяться по Нидерландам в конце 1980-х годов, однако его распространение по стране замедлилось по пока не выясненным причинам в 2010 году. Последующее изучение образцов крови ВИЧ-инфицированных покажет, успела ли эта вариация вируса проникнуть в другие страны Европы и прочих регионов мира, подытожили авторы открытия.



Источник: vb.kg