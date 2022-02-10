Задержана директор Ошского городского центра профилактики заболеваний

9 февраля по подозрению в совершении преступления была задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ директор Ошского городского центра профилактики заболеваний и Госсанэпидемнадзора О.С.М.

ГКНБ КР выявлено недобросовестное исполнение своих служебных обязанностей и коррумпированность сотрудников госсанэпиднадзора и других ведомств в сфере охраны здоровья, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках досудебного производства по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР было установлено, что должностные лица Ошского городского центра профилактики заболеваний и Государственного санэпидемнадзора на систематической основе не исполняли свои контрольные и надзорные функции в отношении субъектов предпринимательств из корыстных побуждений», — говорится в сообщении.

9 февраля по подозрению в совершении преступления была задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ директор Ошского городского центра профилактики заболеваний и Госсанэпидемнадзора О.С.М.





В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся необходимые следственные, оперативно-розыскные мероприятия по установлению других причастных лиц.

Источник: bulak.kg