Задержана директор Ошского городского центра профилактики заболеваний

9 февраля по подозрению в совершении преступления была задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ директор Ошского городского центра профилактики заболеваний и Госсанэпидемнадзора О.С.М.
ГКНБ КР выявлено недобросовестное исполнение своих служебных обязанностей и коррумпированность сотрудников госсанэпиднадзора и других ведомств в сфере охраны здоровья, сообщает пресс-служба ведомства.
«В рамках досудебного производства по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР было установлено, что должностные лица Ошского городского центра профилактики заболеваний и Государственного санэпидемнадзора на систематической основе не исполняли свои контрольные и надзорные функции в отношении субъектов предпринимательств из корыстных побуждений», — говорится в сообщении.
9 февраля по подозрению в совершении преступления была задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ директор Ошского городского центра профилактики заболеваний и Госсанэпидемнадзора О.С.М.
В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся необходимые следственные, оперативно-розыскные мероприятия по установлению других причастных лиц.
Источник: bulak.kg
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