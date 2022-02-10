В Кыргызстане впервые в ЕАЭС внедряют цифровой акциз

Он направлен на усовершенствование и упрощение администрирования акцизного налога в рамках внедрения национального проекта "Смарт Салым".

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики в январе 2022 года запустила пилотный проект по администрированию акцизного налога с помощью средств цифровой идентификации.

На первом этапе Налоговая служба совместно с ЗАО "Альфа Телеком", являющимся оператором национальной системы маркировки и прослеживаемости маркированных товаров в КР, в экспериментальном режиме успешно протестировала механизм нанесения цифрового акциза на табачную продукцию, на втором – на алкогольную.

Важно, что такой инновационный механизм внедряется на территории Кыргызкой Республики и Евразийского экономического союза впервые. Он направлен на усовершенствование и упрощение администрирования акцизного налога в рамках внедрения национального проекта "Смарт Салым". Также цифровой акциз позволяет создать благоприятные условия для производителей и импортеров подакцизной маркируемой продукции.

Внедрение проекта "Цифровой акциз" является частью масштабных работ по созданию единой системы прослеживаемости товаров в Кыргызской Республике в рамках фискализации налоговых процедур.

Источник: vb.kg