В Кыргызстане впервые в ЕАЭС внедряют цифровой акциз

Он направлен на усовершенствование и упрощение администрирования акцизного налога в рамках внедрения национального проекта "Смарт Салым".
Государственная налоговая служба Кыргызской Республики в январе 2022 года запустила пилотный проект по администрированию акцизного налога с помощью средств цифровой идентификации.
На первом этапе Налоговая служба совместно с ЗАО "Альфа Телеком", являющимся оператором национальной системы маркировки и прослеживаемости маркированных товаров в КР, в экспериментальном режиме успешно протестировала механизм нанесения цифрового акциза на табачную продукцию, на втором – на алкогольную.
Важно, что такой инновационный механизм внедряется на территории Кыргызкой Республики и Евразийского экономического союза впервые. Он направлен на усовершенствование и упрощение администрирования акцизного налога в рамках внедрения национального проекта "Смарт Салым". Также цифровой акциз позволяет создать благоприятные условия для производителей и импортеров подакцизной маркируемой продукции.
Внедрение проекта "Цифровой акциз" является частью масштабных работ по созданию единой системы прослеживаемости товаров в Кыргызской Республике в рамках фискализации налоговых процедур.
Источник: vb.kg
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