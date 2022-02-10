Когда родился Акылбек Жапаров, евреи плакали, - депутат

Он сообщил, что обращался с письменным обращением к Акылбеку Жапарову, но тот не дал ответ.

С момента обретения независимости, во времена Акаева, Бакиева, Атамбаева, Жээнбекова, по непроверенным данным, из Кумтора ежегодно в виде взяток поступали $3-5 млн. Об этом сказал депутат Женишбек Токторбаев («Ата-Журт - Кыргызстан») в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша.

По его словам, необходимо знать всю информацию относительно Кумтора, но ответа от Кабинета министров не поступило.

Он сообщил, что обращался с письменным обращением к Акылбеку Жапарову, но тот не дал ответ.

«Я стал бояться его, так как стал думать, что у него есть, что скрывать от народа и есть проблемы. Я хотел рассказать народу, сколько добыто золота, сколько продано, сколько еще есть золота, но к сожалению ответа на эти вопросы не последовало», - сказал он.

Он сообщил, что начал думать, что во главе с Болтуруком кыргызское золото охраняется для волков.

«Про Акылбека Жапарова в народе ходят много слухов. Многие говорят, что если хотите, чтобы Акылбек Жапаров работал, то сначала надо зашить его карман. Также говорят, что когда родился Акылбек Жапаров , евреи плакали», - сказал он.

Tazabek