Более 110 тысяч семей будут оплачивать электричество по сниженной стоимости

Минтруда подписало совместный приказ с Минэнергетики
В целях усиления совместной работы между Министерством труда, социального обеспечения и миграции и Министерством энергетики по реализации указа президента о мерах поддержки малообеспеченных сегодня был подписан совместный приказ.
Данный документ способствует оперативному реагированию на определение, выявление нуждающихся граждан для своевременного внесения изменений в списки получателей указанного тарифа на электричество всем регионам.
Так, согласно указу главы государства, получатели пособия «уй-булого комок», составляющие по республике 353 835 детей, проживающих в более 110 000 семьях, с 1 января текущего года оплачивают за 1 кВт/ч по 50 тыйынов при потреблении до 700 кВт/ч в месяц. Данный вид социальной помощи предназначен для нуждающихся семей, имеющих детей до 16 лет.
Пресс-служба Минтруда
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