Более 110 тысяч семей будут оплачивать электричество по сниженной стоимости

Минтруда подписало совместный приказ с Минэнергетики

В целях усиления совместной работы между Министерством труда, социального обеспечения и миграции и Министерством энергетики по реализации указа президента о мерах поддержки малообеспеченных сегодня был подписан совместный приказ.

Данный документ способствует оперативному реагированию на определение, выявление нуждающихся граждан для своевременного внесения изменений в списки получателей указанного тарифа на электричество всем регионам.

Так, согласно указу главы государства, получатели пособия «уй-булого комок», составляющие по республике 353 835 детей, проживающих в более 110 000 семьях, с 1 января текущего года оплачивают за 1 кВт/ч по 50 тыйынов при потреблении до 700 кВт/ч в месяц. Данный вид социальной помощи предназначен для нуждающихся семей, имеющих детей до 16 лет.

Пресс-служба Минтруда

