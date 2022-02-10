С 16 по 18 февраля Минюст проведет экзамен для будущих адвокатов

Экзамен состоится 16, 17 и 18 февраля.

Чтобы получить лицензию, необходимо ответить минимум на 70 вопросов из 110

В конце января на очередном заседании квалификационной комиссии при Министерстве юстиции определили дату проведения квалификационного экзамена на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. Экзамен состоится 16, 17 и 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экзамен проводится в соответствии с порядком проведения квалификационного экзамена на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью в форме компьютерного тестирования из 110 вопросов. Лицо считается сдавшим квалификационный экзамен при правильном ответе на 70 и более вопросов.

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, в течение месяца со дня принятия решения квалификационной комиссией будет выдана лицензия на право занятия адвокатской деятельностью. Претенденты, не сдавшие экзамен, будут допущены к его повторной сдаче не ранее чем через шесть месяцев.

«Дополнительную информацию вы можете получить у секретаря комиссии по телефону 0 (312) 62-62-10 (+172)», — отметили в Минюсте.

Источник: vesti.kg