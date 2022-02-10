Жогорку Кенеш одобрил законопроект о платной тонировке

Разрешение на тонировку будет выдаваться на 1 год и будет закреплено за госномером транспортного средства, а не за владельцем.
Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании обсудили и приняли в первом чтении законопроект о платной тонировке стекол автомобилей.
За проголосовали — 77, против — 6.
Против выступили Балбак Тулобаев, Лейла Лурова, Айгуль Айдарова, Кумушбек Сулайманов, Сыдыков Мурадил и Нурлан Шакиев.
Накануне Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша КР рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам дорожного движения» в первом чтении.
В ходе обсуждения законопроекта были озвучены основные моменты предлагаемых изменений:
- Выдавать разрешение на тонировку будет МВД.
- Разрешение на тонировку будет выдаваться только на легковые автомобили с 2015 года выпуска.
- Стоимость разрешения будет от 30 тыс. до 50 тыс. сомов.
- Разрешение на тонировку будет выдаваться на 1 год и будет закреплено за госномером транспортного средства, а не за владельцем.
- Автомобили, которые получат разрешение на тонировку передних боковых стекол, будут внесены в систему Carchek.
Источник: Булак.кж
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