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Жогорку Кенеш одобрил законопроект о платной тонировке

Разрешение на тонировку будет выдаваться на 1 год и будет закреплено за госномером транспортного средства, а не за владельцем.

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании обсудили и приняли в первом чтении законопроект о платной тонировке стекол автомобилей.

За проголосовали — 77, против — 6.

Против выступили Балбак Тулобаев, Лейла Лурова, Айгуль Айдарова, Кумушбек Сулайманов, Сыдыков Мурадил и Нурлан Шакиев.

Накануне Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша КР рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам дорожного движения» в первом чтении.

В ходе обсуждения законопроекта были озвучены основные моменты предлагаемых изменений:

  • Выдавать разрешение на тонировку будет МВД.
  • Разрешение на тонировку будет выдаваться только на легковые автомобили с 2015 года выпуска.
  • Стоимость разрешения будет от 30 тыс. до 50 тыс. сомов.
  • Разрешение на тонировку будет выдаваться на 1 год и будет закреплено за госномером транспортного средства, а не за владельцем.
  • Автомобили, которые получат разрешение на тонировку передних боковых стекол, будут внесены в систему Carchek.

Источник: Булак.кж

           

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