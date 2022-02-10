Жогорку Кенеш одобрил законопроект о платной тонировке

Разрешение на тонировку будет выдаваться на 1 год и будет закреплено за госномером транспортного средства, а не за владельцем.

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании обсудили и приняли в первом чтении законопроект о платной тонировке стекол автомобилей.

За проголосовали — 77, против — 6.

Против выступили Балбак Тулобаев, Лейла Лурова, Айгуль Айдарова, Кумушбек Сулайманов, Сыдыков Мурадил и Нурлан Шакиев.

Накануне Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша КР рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам дорожного движения» в первом чтении.

В ходе обсуждения законопроекта были озвучены основные моменты предлагаемых изменений:

Выдавать разрешение на тонировку будет МВД.

Разрешение на тонировку будет выдаваться только на легковые автомобили с 2015 года выпуска.

Стоимость разрешения будет от 30 тыс. до 50 тыс. сомов.

Разрешение на тонировку будет выдаваться на 1 год и будет закреплено за госномером транспортного средства, а не за владельцем.

Автомобили, которые получат разрешение на тонировку передних боковых стекол, будут внесены в систему Carchek.

Источник: Булак.кж