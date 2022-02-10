Посол Кыргызстана встретился с замминистра нефти Ирана: говорили о возможных поставках

По итогам встречи стороны договорились развивать сотрудничество между Кыргызстаном и Ираном в различных направлениях нефтехимической промышленности.

Вчера, 8 февраля, в Тегеране в рамках международной выставки "Иран Пласт - 2022" состоялась встреча посла Кыргызстана в Иране Турдакуна Сыдыкова с заместителем министра нефти – руководителем Национальной нефтехимической компании Ирана Мортеза Шахмирзаи. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи посол КР в ИРИ Т. Сыдыков, отметив заметные достижения Ирана в нефтехимической промышленности, обсудил возможные направления взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере, в том числе возможные поставки минеральных удобрений в Кыргызстан для удовлетворения потребностей в сфере сельского хозяйства и промышленности.

В свою очередь заместитель министра нефти ИРИ М. Шахмирзаи заявил, что потенциал нефтехимической промышленности Ирана позволяет обеспечить внутренние потребности страны и экспортировать в страны региона, выразив готовность к плодотворному сотрудничеству в этом направлении.

По итогам встречи стороны договорились развивать сотрудничество между Кыргызстаном и Ираном в различных направлениях нефтехимической промышленности.

Источник: kaktus.media