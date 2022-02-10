Сколько стоил обед Путина и Макрона?

Примерный счет обеда составил -18250 рублей.

Пользователи соцсетей делятся фотографией меню с блюдами которые подавали на российско-французском саммите президентам Российской Федерации Владимиру Путину и Франции Эммануэлю Макрону. Меню состоит из моченных яблок с лангустином примерная стоимость блюда-2000 тыс. рублей, равиоли со шпинатом – средняя цена 400 рублей, уха из пяти рыб – средняя цена 1500 рублей, шербет из имбиря – средняя цена 750 рублей, оленина с бататом и ежевикой – средняя цена 2000 рублей, стейк из осетрины и птитимом средняя цена -2000 тыс. рублей, грушевый торт с ванильным мороженым – средняя цена 1300, Шардоне усадьба Дивноморское 2015 года- средняя цена 3300 рублей, Ребо "Усадьба Дивноморское" средняя цена – 5000 тыс. рублей. Примерный счет обеда составил -18250 рублей.

Источник: vb.kg