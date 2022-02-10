Товарооборот между Кыргызстаном и Россией вырос на 46 процентов

Товарооборот между Кыргызстаном и Россией в 2021 году вырос на 46 процентов.
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил посол РФ в КР Николай Удовиченко.
По его словам, товарооборот между Кыргызстаном и Россией в прошлом году составил 2,5 миллиарда долларов.
"Экспорт товаров из Кыргызстана в Россию вырос с 240 миллионов долларов до 333 миллионов долларов, то есть на 38 процентов .Также стоит отметить денежные переводы из России в Кыргызстан. Так в прошлом году было переведено около 2,6 миллиарда долларов. Фактически, это объем республиканского бюджета", - сказал Удовиченко.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!