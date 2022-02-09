Нужен ли Садыру Жапарову борт №1?

К сожалению, в Кыргызстане не оказалось своего Алишера Усманова, одного из видных миллиардеров в мире.

Среди общественности, в социальных сетях бурно обсуждается то, как президент С. Жапаров отправился в Китай самолетом бизнес-класса Embraer Lineage 100. Некоторые раскритиковали главу государства за то, что он полетел не регулярным рейсом, а нанял самолет за 11 тысяч долларов, другие отмечают, что не нужно к этому придираться, мало того, надо купить борт №1 за счет республиканского бюджета. Кто-то даже инициировал вопрос сбора денег на самолет, чтобы поддержать имидж страны.

Конечно, у главы государства должен быть свой самолет, если он хочет строить отношения с цивилизованными странами мира с открытой экономикой. Борт №1 – это имидж страны. В свое время подаренный Россией самолет ТУ-154 устарел, на нем опасно летать, поэтому приходится нанимать частные самолеты. Конечно, можно было лететь регулярным рейсом, как пишут некоторые граждане. Но не всегда так получается. Потому что у таких рейсов свой график полетов, а у рабочих поездок президента есть свои протокольные сроки.

К сожалению, в Кыргызстане не оказалось своего Алишера Усманова, одного из видных миллиардеров в мире. Если бы у нас был такой, то подарил бы Боинг, как это сделал Усманов для президента Узбекистана Ш. Мирзиёева. Сейчас Ш. Мирзиёев пользуется подаренным А. Усмановым самолетом, когда вылетает за границу.

Что нужно делать в нынешних обстоятельствах? Конечно, для имиджа страны могли бы купить самолет за 100 млн долларов, хотя бы в лизинг. Но это лишние расходы при нынешнем состоянии бюджета. К тому же мы переживаем пиковый момент погашения внешнего дола, миллионы долларов уходят на его обслуживание. «Надо протягивать ноги в соответствии с длиной одеяла», экономить деньги, использовать эффективно. Если учесть, что президент вылетает с рабочей поездкой 4-5 раз в год, то за год вполне можно потратить 200-250 тысяч долларов, нанимать самолет, что экономически себя окупит. Это не станет нагрузкой для экономики, и президент не опозорится. Когда же размер нашего бюджета вырастет в разы, появятся лишние деньги, мы купим самолет.

Источник: газета «Майдан.kg» №3 от 09.02.2022 / стр. 5