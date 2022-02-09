(Видео) Генпрокурор сообщил, что наказаны два милиционера из-за видео Темирова в наркологии

По словам Зулушева, с заявлением в надзорный орган обратились несколько человек, в том числе сам Болот Темиров.
Сегодня, 9 февраля, генеральный прокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев выступил перед журналистами и сообщил, что по факту обнародования интимного видео сотрудницы редакции Temirov Live прокуратура Бишкека ведет проверку.
По словам Зулушева, с заявлением в надзорный орган обратились несколько человек, в том числе сам Болот Темиров.
"По опубликованному видео интимного характера ведется проверка", - сказал Зулушев.
Кроме того, он рассказал, что за видео, опубликованное в соцсетях, где Темиров проходит тест в Республиканском центре наркологии, уже два милиционера наказаны.
"Я считаю, что неправильно следить за частной жизнью граждан. Думаю, виновные понесут ответственность", - заключил Зулушев.
Напомним, Темиров был задержан вечером 22 января. В офис его редакции ворвались бойцы спецназа. При задержании из заднего кармана Болота Темирова сотрудники силовых структур якобы вытащили темно-зеленое вещество. Но все очевидцы утверждают, что вещество было подброшено самими силовиками. Он прошел все тесты, которые не выявили в его организме наркотики. Сейчас журналист отпущен под подписку о невыезде. В соцсетях появилось видео его обследования в наркологии, а также видео личного характера коллеги Темирова.
Источник: kaktus.media
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