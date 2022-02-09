В международном аэропорту "Иссык-Куль" в Тамчы открыли новый зал ожидания (фото)

В международном аэропорту "Иссык-Куль" сегодня, 9 февраля, прошла церемония открытия нового зала ожидания.

Об этом сообщает пресс-служба ОАО "МАМ".

Строительство объекта началось в октябре прошлого года. Общая площадь здания - 372 кв. м. В зале ожидания есть комната матери и ребенка, учтены потребности людей с инвалидностью.

Новый зал ожидания в аэропорту в Тамчы.

Новый зал ожидания в аэропорту в Тамчы.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра транспорта и коммуникаций КР Алмаз Тургунбаев, полпред президента в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев, аким Иссык-Кульского района Калыбек Жумадылов, председатель правления ОАО "МАМ" Бакыт Шаршеев и руководители предприятия.

Новый зал ожидания в аэропорту в Тамчы.

"В 2021 году производственные показатели международного аэропорта "Иссык-Куль" увеличились в несколько раз. Так, по сравнению с 2019 годом количество рейсов увеличилось в 4,3 раза, а пассажиропоток в 6,9 раза. В связи с этим было принято решение построить здание зала ожидания, которого не было ранее, так как аэропорт работал в основном в летний туристический сезон", - отметил Бакыт Шаршеев.

Аким Иссык-Кульского района Калыбек Жумадылов пообещал от имени администрации района вдоль дороги построить две остановки для транспорта.

Справка

Международный аэропорт "Иссык-Куль" расположен в пяти км от села Тамчы и относится к аэродромам класса "4D" по классификации ICAO. Аэропорт имеет подготовленный персонал, а также соответствующую спецтехнику и перронную механизацию для наземного обслуживания воздушных судов. В начале 2021 года в рамках подготовки аэропорта к туристическому сезону и для создания удобства пассажиров собственными силами он был расширен на 163 кв. м. Сегодня общая площадь действующего АВК составляет 986 кв. м.

1 августа 2003 года ему был придан статус "международный аэропорт" (постановление правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2003 года № 484).

Источник: kaktus.media