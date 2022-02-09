За взятку задержан сотрудник исправительной колонии № 47 

Задержанный водворен в ИВС ГКНБ КР.
В Кыргызстане 8 февраля при получении взятки задержан старший оперуполномоченный ИК-47 СИН при МЮ капитан в/с "О.И.К.", сообщает пресс-служба ГКНБ.
Установлено, что "О.И.К." используя свое служебное положение путем угроз вымогал денежные средства у осужденного "А.А.Х." отбывающего наказания в ИК №47 СИН при министерстве юстиции.
Также сообщается, что задержанный, путем угроз этапирования против воли осужденного в другое исправительное учреждение и расправы над ним через возможности отрицательно настроенных осужденных, с апреля 2021 года по 28 января 2022 года получал от осужденного денежные средства.
Задержанный водворен в ИВС ГКНБ КР.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!