За взятку задержан сотрудник исправительной колонии № 47

Задержанный водворен в ИВС ГКНБ КР.

В Кыргызстане 8 февраля при получении взятки задержан старший оперуполномоченный ИК-47 СИН при МЮ капитан в/с "О.И.К.", сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что "О.И.К." используя свое служебное положение путем угроз вымогал денежные средства у осужденного "А.А.Х." отбывающего наказания в ИК №47 СИН при министерстве юстиции.

Также сообщается, что задержанный, путем угроз этапирования против воли осужденного в другое исправительное учреждение и расправы над ним через возможности отрицательно настроенных осужденных, с апреля 2021 года по 28 января 2022 года получал от осужденного денежные средства.

Задержанный водворен в ИВС ГКНБ КР.

Источник: vb.kg