Курманкул Зулушев: Коррупцию выявили в четырех распредкомпаниях

По коррупции в сфере энергетики генпрокуратура сегодня завела четыре уголовных дела.
Об сегодня на пресс-конференции заявил генпрокурор Курманкул Зулушев.
По его словам, уголовные дела заведены в отношении Ошэлектро, Жалалабатэлектро, Востокэлектро и Северэлектро.
"На сегодняшний день допрошены более 5 тысяч человек. Дело в том, что на пустые здания они списывали электричество на миллионы сомов. Сейчас идет следствие. По данным счетной палаты, ущерб с 2016 по 2020 год составляет примерно 897 млн сомов. Но так как следствие продолжается, то окончательные цифры будут озвучены позже", - сказал Зулушев.
Источник: vb.kg
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