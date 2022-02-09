Дополнительные выборы в Жогорку Кенеш. Объявлен график теледебатов

Бесплатное эфирное время предоставляет ЗАО "Пятый канал".

ЦИК обнародовал график теледебатов кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам - Первомайскому (№27) и Свердловскому (№29).

В ЦИК напомнили, что, согласно выборному законодательству, кандидаты, политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, имеют право на предоставление им бесплатного эфирного времени на каналах телерадиоорганизаций, осуществляющих телерадиовещание на территории, на которой проводятся выборы.

Эфирное время должно приходиться на период, когда теле- и радиопрограммы собирают наибольшую аудиторию, - с 20 до 24 часов.

Общий объем бесплатного эфирного времени для кандидатов по одномандатным избирательным округам должен быть не менее 30 минут в рабочие дни на каналах региональных телерадиоорганизаций.

Бесплатное эфирное время предоставляет ЗАО "Пятый канал".

Дебаты будут проходить с 9 по 25 февраля. Общее бесплатное эфирное время составит 1 560 минут (26 часов).

График теледебатов.

Источник: Кактуз