Сколько зарабатывают судьи в Казахстане?

Бюджет судебной системы за последние четыре года вырос почти вдвое, соответственно росли зарплаты судей.

Заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном cуде Елдос Жумаксанов сообщил на своей странице в Facebook, что судьи в Казахстане зарабатывают около 400–800 тыс. тенге (920-1840 тыс. долларов) в месяц.

Бюджет судебной системы за последние четыре года вырос почти вдвое, соответственно росли зарплаты судей. К примеру, бюджет судсистемы 2018 года был в размере 36 млрд тенге, а фонд зарплаты судей (без специалистов) – 16 млрд. Бюджет 2019 – 55 млрд тенге, а фонд зарплаты вырос до 31 млрд тенге.

«Если в столице рядовой судья в 2018 году на руки получал 250 тыс. тенге ($575), то в 2019 – около 800 тыс., то есть втрое больше. Такую же зарплату получают судьи Алматы, СМЭС и с прошлого года адмсудов. Районные судьи областных центров вместо 250 тыс. стали получать около 600 тыс.($1380), остальные – в районе 400 тыс. ($920)», – рассказал Жумаксанов.

В связи с внедрением новой оплаты труда для госслужащих у секретаря судебного заседания областного суда зарплата увеличилась на 60 тыс. тенге ($138), у районного суда – на 50 тыс. тенге ($115). Повышение будет проводиться ежегодно до 2024 года.

Вместе с тем в судебной системе наблюдается нехватка кадров. Так, в прошлом году по республике было объявлено 1400 конкурсов, в которых приняли участие 2000 кандидатов, то есть в среднем всего 1,5 человека на вакантное место. Из них 40% конкурсов признаны несостоявшимися по причине отсутствия желающих, на них никто не пришёл.

«Через законы закрыли в суды дорогу слабым юристам. Раньше из 100 кандидатов судьями становились 25, сейчас из 100 не более шести», – отметил Жумаксанов.

Что касается нагрузки на судей, в течение 10 лет начиная с 2001 года количество дел и материалов варьировалось в районе 1 млн. В 2018 году их количество достигло 4,5 млн.

По словам Жумаксанова, это произошло из-за того, что в период с 2013-го по 2017 год на судей необоснованно возложили несвойственные им функции. К тому же резко начало расти число гражданских дел, где нет никакого спора. Как оказалось, на 2017 год приходится пик добровольных увольнений судей.

Источник: centralasia.media