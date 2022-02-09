Курманкул Зулушев: О вине Kaktus.media говорить рано

Материалы уголовного дела в отношении издания Kaktus.media переданы экспертам.
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев.
По его словам, пока рано говорить о какой-либо вине СМИ.
"Эксперты должны дать свою оценку и только после этого будет мы можем что-либо говорить по этому делу. Если эксперты выяснят, что никаких нарушений не было, то соотвественно дело будет прекращено", - сказал он.
Источник: vb.kg
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