Курманкул Зулушев: О вине Kaktus.media говорить рано

Материалы уголовного дела в отношении издания Kaktus.media переданы экспертам.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев.

По его словам, пока рано говорить о какой-либо вине СМИ.

"Эксперты должны дать свою оценку и только после этого будет мы можем что-либо говорить по этому делу. Если эксперты выяснят, что никаких нарушений не было, то соотвественно дело будет прекращено", - сказал он.

Источник: vb.kg