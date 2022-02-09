Посол Кыргызстана в России открывает горячую линию для кыргызстанцев в беде
Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации сообщает, что в целях оказания необходимой юридической, консульской и иной помощи для женщин и детей граждан КР, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, создана горячая линия.
Указанные лица могут обращаться по следующему номеру горячей линии круглосуточно:
+7 (996) 665 – 76 – 88 (а также WhatsApp сообщений).
Источник: vb.kg
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