Посол Кыргызстана в России открывает горячую линию для кыргызстанцев в беде

Посол Кыргызстана в России открывает горячую линию для кыргызстанцев в беде

Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации сообщает, что в целях оказания необходимой юридической, консульской и иной помощи для женщин и детей граждан КР, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, создана горячая линия.

Указанные лица могут обращаться по следующему номеру горячей линии круглосуточно:

+7 (996) 665 – 76 – 88 (а также WhatsApp сообщений).

Источник: vb.kg