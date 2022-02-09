В КР экстрадировали преступника, который скрывался 7 лет в Якутии

Нанесенные одному из них телесные повреждения характеризуются по степени тяжести, как опасный для жизни тяжкий вред здоровью.

Из России экстрадировали жителя Чуйской области, разыскиваемого за тяжкое преступление с 2014 года, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Задержанного на территории Российской Федерации жителя Чуйской области, разыскиваемого с 2014 года за умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью и покушение на убийство, экстрадировали на родину.

В ОВД Аламудунского района имеется уголовное дело в отношении гражданина К.М., 1993 года рождения, который подозревается в совершении преступления по ст.105( "Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью") и ст.28-97 УК КР ("Покушение на убийство") УК старой редакции, скрывался от органов следствия и суда.

В январе 2014 года на территории Аламудунского района Чуйской области группой неизвестных лиц были причинены тяжкие телесные повреждения двум гражданам 1990 и 1989 годов рождения.

Нанесенные одному из них телесные повреждения характеризуются по степени тяжести, как опасный для жизни тяжкий вред здоровью.

Ранее по факту данного преступления были задержаны шестеро лиц, которым следствием предъявлены обвинения и материалы передано в суд. Из них двое скрывались и были также задержаны на территории других государств.

Еще один соучастник, вышеуказанный гражданин К.М., 1993 года рождения, скрывался от правосудия более семи лет. Летом прошлого года разыскиваемый был задержан в одном из городов Якутии Российской Федерации.

В начале февраля 2022 года его экстрадировали на родину, в настоящее время он помещен под стражу.



Источник: vb.kg