Депутаты требуют от Алымкадыра Бейшеналиева ответить за слова о таласцах

Депутаты Жогорку Кенеша требуют пригласить министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева в парламент.

На заседании 9 февраля Русланбек Жакишев напомнил, что в течение недели идут баталии между главами Минздрава и БНИЦТиО.

"Обращаюсь как депутат из Таласа. Мы поддерживаем реформы президента и министерства. Но министр сказал, что таласцы - аферисты. Пусть придет и с трибуны скажет, кто там аферист. Мы, таласцы, - потомки Манаса, внуки Чынгыза и Чолпонбая. Пусть назовет тех, кого считает аферистами, а не говорит про весь регион", - заявил он.

Депутат, экс-полномочный представитель правительства в Таласской области Марат Мураталиев поддержал Жакишева.

"Аксакалы приходят, обивают пороги кабинетов. Просят министра ответить за слова. Он сказал журналистам, якобы просит прощения. Но надо просить прощения не у таласцев, а у всего народа и с этой трибуны. Такие вещи к хорошему не приведут", - отметил он.



Источник: Kaktus.media