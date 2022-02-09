(Видео) Милиция нагрянула в сауны и забрала 13 секс-работниц

8 февраля сотрудники милиции выявили в Токмаке несколько притонов с интимными услугами, работавших под видом саун.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщается, в милицию доставили 13 секс-работниц в возрасте от 24 до 39 лет. Их должны поставить на учет и проверить на причастность к противоправным действиям.

При обыске в одной из саун нашли пистолет ПМ-49 и электрошокер.

Также в милицию доставили двух женщин, 1970 и 1956 годов рождения, их подозревают в организации притона.

Досудебное производство продолжается.

Источник: Kaktus.media