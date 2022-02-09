(Видео) Милиция нагрянула в сауны и забрала 13 секс-работниц

8 февраля сотрудники милиции выявили в Токмаке несколько притонов с интимными услугами, работавших под видом саун.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Как сообщается, в милицию доставили 13 секс-работниц в возрасте от 24 до 39 лет. Их должны поставить на учет и проверить на причастность к противоправным действиям.
При обыске в одной из саун нашли пистолет ПМ-49 и электрошокер.
Также в милицию доставили двух женщин, 1970 и 1956 годов рождения, их подозревают в организации притона.
Досудебное производство продолжается.
Источник: Kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!