Сторонника Мадумарова задержали за публичные призывы к захвату власти

В настоящее время, проводятся соответствующие следственные мероприятия.
Пресс-служба ГКНБ сообщила о задержании гражданина У.М. за публичные призывы к насильственному захвату власти. Из собственных источников vb.kg стало известно, что речь идет о стороннике лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова Мирлан Ураимов.
В сообщении ведомства указывается, что Мирлан Ураимов вчера задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ в рамках досудебного производства по факту распространения провокационных материалов в социальных сетях, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики ("Публичные призывы к насильственному захвату власти"), а также на основании полученных по делу доказательств.
В настоящее время, проводятся соответствующие следственные мероприятия.
"ГКНБ призывает граждан не поддаваться на различного рода антиконституционные провокации и призывы, распространяемые в социальных сетях и направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране, что "играет на руку" заинтересованным в разрушении стабильности в Кыргызстане силам, с учётом вызовов и угроз, с которыми сталкивается сегодня наше государство", - говорится в сообщении.
Источник: vb.kg
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