"Рано расслабляться". В КР роста заболевших нет, но смертность повысилась

ВОЗ, например, обеспокоена тем, что омикрон слишком быстро распространяется по миру, вместе с чем растет и смертность от коронавируса.

Как считает начальник эпидуправления департамента госсанэпиднадзора и профилактики заболеваний Динара Оторбаева, очередной пик заражения коронавирусом пройден, весь Кыргызстан находится в зеленой зоне.

По ее словам, последнюю неделю наблюдается снижение заболеваемости. Люди все–таки стали следить за своим здоровьем и обращаются за медицинской помощью, поскольку знают, что позднее обращение чревато тяжелым течением болезни.

Действительно, судя по данным Минздрава, роста не наблюдается, но смертность чуть повысилась. И что характерно, количество больных, у которых омикрон протекает тяжело, не снижается. Поэтому расслабляться еще не время. По словам наших эпидемиологов, это очень опасный вирус, который продолжает эволюционировать. И вполне вероятно, что какая–либо новая мутация может "пробить" обеспеченную прививкой защиту и нашу зеленую зону. Поэтому никто не отменял маски, особенно в общественных местах, дистанцию и дезинфекцию рук.

ВОЗ, например, обеспокоена тем, что омикрон слишком быстро распространяется по миру, вместе с чем растет и смертность от коронавируса.

"После того, как омикрон был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн. случаев заражения. Это больше, чем за весь 2020 год", - сказал гендиректор ВОЗ Аданом Гебрейесус. Ученые сейчас отслеживают четыре вируса омикрона, включая так называемый скрытый омикрон. И нет никаких гарантий, что у нас нет таких больных. Попавший в организм вирус также незаметно разрушает его.

- А вот после перенесенного заболевания могут появиться проблемы со здоровьем, - сказала врач ЦСМ № 15 Светлана Молдалиева, - это и затрудненность дыхания, когда человек не может сделать полноценный вдох, усталость, головокружение даже без нагрузок, депрессия и тревога, проблемы с сердцем, легкими, почками, мозгом. При ухудшении здоровья (особенно, если ничего подобного до этого человек не испытывал) можно заподозрить прошедшую через организм ковид–инфекцию. Поэтому не надо заниматься самолечением, а следует обратиться к врачам.

По словам врача, инкубационный период у людей, заразившихся штаммом омикрон, составляет от двух до пяти дней. И прививка очень нужна, чтобы не оказаться в числе тяжелых больных. Иммунитет, конечно, появляется и после короны. Но как знать, как перенесешь его, все может закончиться очень печально. По данным исследований, привитым и переболевшим даже после контакта с больным, если нет никаких симптомов, не нужно соблюдать карантин. То есть вакцинация помогает иммунитету.

Сертификаты КР о вакцинации признаются во всем мире. "Проверить его подлинность можно по QR–коду. Граждане Кыргызстана тоже, к примеру, при трудоустройстве в России могут предоставить наш сертификат. А могут вакцинироваться там. Подлинность сертификатов сейчас необходимо постоянно подтверждать. Но на последнем совещании главных санитарных врачей стран СНГ поднят вопрос об официальном взаимном признании сертификатов. Мы тоже считаем, что необходимо единожды принять такое решение", - отмечает заведующая отделом общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Она добавила, что в настоящее время все страны - участницы ЕАЭС дают свое письменное согласие. 15 февраля должно состояться очередное закрепительное заседание по вопросу о взаимном признании сертификатов.

"Что касается прогноза, то его у нас нет. Даже Всемирная организация здравоохранения воздерживается от прогнозирования. Мы не знаем, как поведет себя дальше коронавирусная инфекция. Надеемся, конечно, на лучшее", - резюмировала она.



Источник: vb.kg