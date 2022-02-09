Садыр Жапаров: С 1 апреля поднимут зарплату учителям, милиционерам и энергетикам

Помимо этого, Садыр Жапаров ответил на вопросы жителей жилого массива "Ак-Босого".
Президент Садыр Жапаров заявил, что с 1 апреля этого года планируется повысить оплату труда работникам бюджетной сферы, в том числе учителям, милиционерам и энергетикам. Об этом он заявил во время открытия новой районной электрической сети - РЭС "Северная" в Бишкеке.
Детали повышения зарплат бюджетникам пока неизвестны: на сколько они будут повышены и какие расчетные показатели в этом случае будут пересмотрены. В кабмине и администрации президента эти вопросы также не прокомментировали.
Помимо этого, Садыр Жапаров ответил на вопросы жителей жилого массива "Ак-Босого".
Местные жители интересовались вопросами строительства социальных объектов, в том числе больницы, школы и детского сада, обеспечения общественным транспортом, ремонта дорог, газификации района, а также строительства инженерных коммуникаций и получения правоустанавливающих документов.
Президент поручил мэрии Бишкека и другим государственным органам решить вопросы, поднимаемые жителями новостройки.
Источник: kaktus.media
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