Садыр Жапаров: С 1 апреля поднимут зарплату учителям, милиционерам и энергетикам

Помимо этого, Садыр Жапаров ответил на вопросы жителей жилого массива "Ак-Босого".

Президент Садыр Жапаров заявил, что с 1 апреля этого года планируется повысить оплату труда работникам бюджетной сферы, в том числе учителям, милиционерам и энергетикам. Об этом он заявил во время открытия новой районной электрической сети - РЭС "Северная" в Бишкеке.

Детали повышения зарплат бюджетникам пока неизвестны: на сколько они будут повышены и какие расчетные показатели в этом случае будут пересмотрены. В кабмине и администрации президента эти вопросы также не прокомментировали.

Помимо этого, Садыр Жапаров ответил на вопросы жителей жилого массива "Ак-Босого".

Местные жители интересовались вопросами строительства социальных объектов, в том числе больницы, школы и детского сада, обеспечения общественным транспортом, ремонта дорог, газификации района, а также строительства инженерных коммуникаций и получения правоустанавливающих документов.

Президент поручил мэрии Бишкека и другим государственным органам решить вопросы, поднимаемые жителями новостройки.

Источник: kaktus.media