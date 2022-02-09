Жапаров назначил выборы местных кенешей в пяти областях

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством.

Садыр Жапаров подписал указ "О назначении выборов депутатов некоторых местных кенешей Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей". Об этом сообщает администрация президента.

В связи с истечением сроков полномочий депутатов некоторых местных кенешей Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей на воскресенье, 10 апреля 2022 года, назначены выборы депутатов:

в Таш-Кумырский городской кенеш Джалал-Абадской области;

в Токтогульский городской кенеш Токтогульского района;

в Кара-Жыгачский айылный кенеш Аксыйского района;

в Кок-Артский айылный кенеш Сузакского района Джалал-Абадской области;

в Каджи-Сайский айылный кенеш Тонского района Иссык-Кульской области;

в Тоголок-Молдоский айылный кенеш Ак-Талинского района;

в Казыбекский айылный кенеш Ат-Башинского района Нарынской области;

в С. Юсуповский айылный кенеш Араванского района;

в Ак-Ташский, Толойконский айылные кенеши Кара-Суйского района Ошской области;

в Кара-Балтинский городской кенеш Жайылского района;

в Жаны-Алышский, Кара-Булакский, Кок-Ойрокский айылные кенеши Кеминского района;

в Александровский айылный кенеш Московского района;

в Сокулукский айылный кенеш Сокулукского района Чуйской области.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством.

Кабинету министров поручено:

выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов ЦИК;

в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка;

принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей;

оказать содействие ЦИК в обеспечении кибербезопасности информационных систем.

Кроме того, мэрам городов и главам государственных администраций районов оказать содействие в работе Министерства цифровизации и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей, решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

Главам исполнительных органов местного самоуправления принять меры по обеспечению сохранности документов, материалов, а также материально-технических ценностей вышеуказанных кенешей.

Источник: kaktus.media