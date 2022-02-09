Жапаров назначил выборы местных кенешей в пяти областях

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством.
Садыр Жапаров подписал указ "О назначении выборов депутатов некоторых местных кенешей Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей". Об этом сообщает администрация президента.
В связи с истечением сроков полномочий депутатов некоторых местных кенешей Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей на воскресенье, 10 апреля 2022 года, назначены выборы депутатов:
- в Таш-Кумырский городской кенеш Джалал-Абадской области;
- в Токтогульский городской кенеш Токтогульского района;
- в Кара-Жыгачский айылный кенеш Аксыйского района;
- в Кок-Артский айылный кенеш Сузакского района Джалал-Абадской области;
- в Каджи-Сайский айылный кенеш Тонского района Иссык-Кульской области;
- в Тоголок-Молдоский айылный кенеш Ак-Талинского района;
- в Казыбекский айылный кенеш Ат-Башинского района Нарынской области;
- в С. Юсуповский айылный кенеш Араванского района;
- в Ак-Ташский, Толойконский айылные кенеши Кара-Суйского района Ошской области;
- в Кара-Балтинский городской кенеш Жайылского района;
- в Жаны-Алышский, Кара-Булакский, Кок-Ойрокский айылные кенеши Кеминского района;
- в Александровский айылный кенеш Московского района;
- в Сокулукский айылный кенеш Сокулукского района Чуйской области.
Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством.
Кабинету министров поручено:
- выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов ЦИК;
- в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка;
- принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей;
- оказать содействие ЦИК в обеспечении кибербезопасности информационных систем.
Кроме того, мэрам городов и главам государственных администраций районов оказать содействие в работе Министерства цифровизации и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей, решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.
Главам исполнительных органов местного самоуправления принять меры по обеспечению сохранности документов, материалов, а также материально-технических ценностей вышеуказанных кенешей.
Источник: kaktus.media
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