В Бишкеке запустили новую РЭС. Она будет обслуживать 50 тысяч горожан

Сегодня, 8 февраля, в Бишкеке запустили новую районную электрическую сеть - РЭС "Северную".

В церемонии запуска участвовал Садыр Жапаров, сообщает служба информационной политики администрации президента.

Садыр Жапаров на церемонии запуска новой РЭС.

Президенту продемонстрировали принцип работы РЭС, презентовали систему мини-SCADA, геоинформационную систему ГИС и программу call-центра, предназначенную для качественного обслуживания заявок абонентов. Эти системы позволяют в реальном времени отслеживать суточное потребление электроэнергии и осуществлять мониторинг и контроль за процессами, определять местонахождение электрооборудования на карте и так далее.

Строительство производственной базы Северной РЭС началось в октябре 2021 года и было завершено через три месяца, полностью за счет средств ОАО "Северэлектро".

Северная РЭС будет обслуживать территорию города, ограниченную пр. Дэн Сяопина - ул. Фучика - пр. Жибек Жолу - ул. Профсоюзной - Северной объездной дорогой. А также жилые массивы "Достук", "Аска-Таш", "Колмо", "Жениш", "Ак-Босого", "Хабитат", "Ак-Тилек", "Красный строитель", "Келечек", "Мурас Ордо", "Калыс Ордо", "Нуркожо-Ата", "Дордой", "Энесай". Итого новая РЭС будет обслуживать более 50 тыс. абонентов.

Садыр Жапаров отметил, что это первая за 30 лет независимости новая районная электрическая сеть, которую построили за короткий период собственными силами энергетиков страны. И рассказал, что такую же РЭС планируют построить в Оше.

"Мы изменили политику в энергосистеме. Мы собираемся сделать еще много изменений в ближайшую пятилетку. Сейчас наши отечественные инвесторы построят ГЭС мощностью до 100 мегаватт. У нас более 200 мест в стране, в которых мы будем строить малые и крупные гидроэлектростанции. Мы предоставляем широкие возможности для всех потенциальных инвесторов и готовы оказывать государственную поддержку", - сказал президент.

Источник: kaktus.media