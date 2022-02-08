У первоклашек в Бишкеке будут дополнительные каникулы в феврале

В Бишкеке первоклассники с 14 февраля уйдут на каникулы, сообщила пресс-служба мэрии столицы.
Отдыхать они будут до 19 февраля. Таким образом, учебный процесс для них начнется с 21 февраля.
Дополнительные каникулы для учащихся первых классов установлены Управлением образования на основании Базисного учебного плана общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год, который утвержден приказом Министерства образования и науки.
Источник: Булак.кж
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