У первоклашек в Бишкеке будут дополнительные каникулы в феврале

В Бишкеке первоклассники с 14 февраля уйдут на каникулы, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Отдыхать они будут до 19 февраля. Таким образом, учебный процесс для них начнется с 21 февраля.

Дополнительные каникулы для учащихся первых классов установлены Управлением образования на основании Базисного учебного плана общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год, который утвержден приказом Министерства образования и науки.

Источник: Булак.кж