В Казахстане сняли ограничения на въезд для иностранцев

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 2004 новых случаев COVID-19.
Иностранцы могут въехать в Казахстан при наличии отрицательного ПЦР. Ранее им требовалось разрешение от властей, сообщается на сайте премьер-министра.
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов провёл заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.
Комиссия внесла изменения в порядок пересечения границ:
- при въезде – все прибывающие из-за рубежа обязаны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, действительную в течение 72 часов, независимо от прохождения вакцинации. Не требуется справка на детей в возрасте до 5 лет при наличии документа об отрицательном тесте у сопровождающих лиц;
- нет ограничений на выезд граждан РК в иностранные государства через международные аэропорты РК;
- нет ограничений на въезд/транзитный проезд в/через территорию Казахстана через международные аэропорты иностранцам из стран с безвизовым режимом, а также из стран с прямым воздушным сообщением (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) при условии соблюдения визовых требований.
- граждане Казахстана смогут выезжать через автопереходы в другие страны 1 раз в 15 дней.
«Данные меры направлены на активизацию экономической деятельности, развитие отечественного туристического бизнеса и улучшение инвестиционного климата страны», – говорится на сайте.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 2004 новых случаев COVID-19.
Как было раньше
При прежних карантинных ограничениях, иностранцам при въезде в Казахстан нужно было оформлять разрешение от Межведомственной комиссии (МВК). Приглашающая компания (принимающая сторона) должна была предоставить в МВК данные о себе (вид деятельности, описание действующих проектов), количество и данные иностранных граждан, планирующих пересечь границу, дату приезда, цель прибытия, маршрут движения и социальную значимость проекта, для которого привлекается специалист иностранного государства. Эти данные сообщали в акимат по месту регистрации предприятия и в профильное министерство.
При отсутствии разрешения о МВК, иностранцу могли отказать во въезде в Казахстан.
Источник: centralasia.media
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