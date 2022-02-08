Садыр Жапаров посетил Ошский рынок (видео)

Помимо этого, президенту торговцы рассказали о ряде своих проблем.
Сегодня, 8 февраля, президент КР Садыр Жапаров встретился с торговцами на Ошском рынке. Видео об этом опубликовал на своей странице в соцсети пользователь интернета Joodar Buzumov.
На кадрах видеоролика пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев рассказал, что глава государства провел беседу с торговцами о необходимости ввода кассовых аппаратов. Помимо этого, президенту торговцы рассказали о ряде своих проблем.
Напомним, в Кыргызстане в 2022 году вступил в силу новый Налоговый кодекс, согласно которому торговцы рынков обязаны использовать контрольно-кассовые машины (ККМ).
Источник: vb.kg
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