Садыр Жапаров посетил Ошский рынок (видео)

Помимо этого, президенту торговцы рассказали о ряде своих проблем.

Сегодня, 8 февраля, президент КР Садыр Жапаров встретился с торговцами на Ошском рынке. Видео об этом опубликовал на своей странице в соцсети пользователь интернета Joodar Buzumov.

На кадрах видеоролика пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев рассказал, что глава государства провел беседу с торговцами о необходимости ввода кассовых аппаратов. Помимо этого, президенту торговцы рассказали о ряде своих проблем.

Напомним, в Кыргызстане в 2022 году вступил в силу новый Налоговый кодекс, согласно которому торговцы рынков обязаны использовать контрольно-кассовые машины (ККМ).

Источник: vb.kg