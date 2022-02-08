Омбудсмен взял под контроль дело о конфликте блогера и чиновника

После беседы с Жолдубаевой представитель омбудсмена принял от нее письменное заявление.
Пресс-служба Института омбудсмена сообщает, что 6 февраля уполномоченный представитель акыйкатчы (омбудсмена) КР по Баткенской области посетил отделение травматологии Баткенской объединенной областной больницы, где навестил блогера и независимого журналиста Батмакан Жолдубаеву.
Женщина заявляет, что в ходе выездного заседания фракций "Ишеним" и "Ынтымак" ЖК, проходившего в городе Раззакове, руководитель аппарата полпредства президента в Баткенской области Алихан Ураимов ударил ее и отобрал ее личный телефон.
После беседы с Жолдубаевой представитель омбудсмена принял от нее письменное заявление.
7 февраля по данному обращению были направлены соответствующее письма прокурору Баткенской области, полномочному представителю президента КР в данной области, начальнику областного УВД, а также директору Баткенской объединенной областной больницы.
Данное дело находится на контроле представительства акыйкатчы по Баткенской области.
Источник: vb.kg
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