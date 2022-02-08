Генпрокуратура не может найти экс-главу МВД Кашкара Джунушалиева

Разыскивается свидетель по делу Курсана Асанова.
Бывший министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев является свидетелем в деле экс-замглавы МВД Курсана Асанова, и Генпрокуратура не может его найти. Об этом на своей странице в соцсети сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.
По ее словам, Джунушалиева никак не могут уведомить о дате заседания суда.
"Разыскивается свидетель по делу Курсана Асанова. Участвующие в деле прокуроры из Генеральной прокуратуры заявляют, что не могут найти бывшего министра внутренних дел, его адрес не известен, его никак не могут уведомить о дате заседания суда. Вот так вот работают", - написала она.
Напомним, во время октябрьских событий 2020 года страну покинули бывший министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и экс-председатель Государственного комитета национальной безопасности Орозбек Опумбаев. При этом уголовные дела в отношении них не возбуждались.
Источник: vb.kg
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