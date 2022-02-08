Кандидат в депутаты Акылбек Сариев требует от ЦИК лишить полномочий членов Бишкекской ТИК

Я пересмотрел законодательство, и в нем есть такое требование.

Кандидат в депутаты по Свердловскому избирательному округу №29 Акылбек Сариев направил заявление в Центризбирком с требованием досрочно прекратить полномочия членов Бишкекской территориальной избирательной комиссии Каныбека Джумагулова, Розы Джумалиевой и Эльмиры Дукембаевой, которые избраны членами Первомайской окружной избирательной комиссии.

Кроме того, ЦИК, по мнению Сариева, должен прекратить полномочия членов БТИК Айбека Кулданова, Ольги Щербининой и Амата Тажиматова, избранных членами Свердловской окружной избирательной комиссии.

По словам Сариева, члены окружных территориальной избирательной комиссии не могут быть одновременно членами ТИК.

"Я пересмотрел законодательство, и в нем есть такое требование. Я ранее устно поднимал этот вопрос, но бывшие коллеги на это никак не отреагировали", - резюмировал он.

Все члены БТИК были избраны 10 января 2020 г. сроком на 5 лет.

Напомним, в Бишкеке в двух округах пройдут повторные выборы 27 февраля. В них принимают участие 53 кандидата в депутаты. Агитация началась 7 февраля.

Источник: kaktus.media