В Кыргызстане хотят учредить День адвоката

В Минюсте отметили, что адвокатской профессии в Кыргызстане исполняется 97 лет.
Минюст, по согласованию с Адвокатурой, намерен инициировать решение кабинета министров об официальном объявлении 1 марта Днем адвоката (защитника) Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Минюсте отметили, что адвокатской профессии в Кыргызстане исполняется 97 лет. Об этом свидетельствуют архивные документы, в которых говорится, что первая коллегия защитников (адвокатов) начала работу на территории Кара-Киргизской автономной области с 1 марта 1925 г. В тот период коллегия защитников в составе трех человек входила в систему областного суда.
Источник: kaktus.media
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